Assessoria – A Direção-Geral da Polícia Civil do Acre (DGPC/AC) entregou na manhã desta quinta-feira, 4, quase duas toneladas de alimentos doados pelos servidores durante a Live Solidária Acre, promovida pelo governo estadual no último sábado.

O repasse dos alimentos, distribuídos em cestas básicas, foi realizado no auditório da DGPC aos servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

A Live Solidária contou com a apresentação da jornalista e porta-voz do governo, Mirla Miranda, e com o show do sambista Brunno Damasceno e de outros artistas locais, proporcionando descontração e música de qualidade para o público, além de promover a solidariedade.

A ação, realizada pela Polícia Civil acreana e que contou com a adesão dos servidores, arrecadou alimentos e outros produtos de primeira necessidade que serão doados às famílias mais afetadas pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

“Enche-nos de alegria e satisfação o envolvimento de cada colaborador nessa corrente do bem. Com cada um doando um pouco, chegamos a quase duas toneladas de alimentos, que ajudarão muita gente”, disse Henrique Maciel, delegado-geral da Polícia Civil do Acre.