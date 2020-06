O Governo do Estado, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) e SEASDHM, doou 82 kits de higiene as reeducandas do complexo penitenciário feminino, além de 62 cestas básicas as suas famílias, nesta quarta-feira, 3.

As cestas foram arrecadas por meio da Live Solidária do dia 29 de maio, que conseguiu mais de 107 toneladas de alimentos e outros itens. O material de higiene pessoal foi recebido por representantes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

“O nosso objetivo principal é ajudar quem precisa. Esses kits de higiene são fundamentais para a saúde das reeducandas, e tenho certeza que as cestas básicas também ajudarão as suas famílias nesse momento tão difícil”, afirma a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

As cestas básicas serão distribuídas após análise da equipe técnica de assistência social do Iapen, que irá identificar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A ação faz parte também do projeto Reconstruindo Vidas, realizado pela Diretoria de Políticas para as Mulheres, que dá suporte às presas do sistema carcerário do estado.