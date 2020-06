Fábio Assunção publicou em suas redes sociais uma mensagem sobre o momento de transformação que está vivendo – Foto: Rede Globo

Folha Press – O ator Fábio Assunção, 48, publicou em suas redes sociais uma mensagem sobre o momento de transformação que está vivendo, após deixar de beber e melhorar seus hábitos alimentares, o que já o fez perder mais de 25 kg. Ele afirmou que faz isso pelos filhos e porque merece alegria, bem-estar, prosperidade.

“Eu fiz uma mudança na minha vida, com alimento mais saudável, que me preenche, que me deixa mais leve. Isso, claro, transformou também a minha mente, deixando ela mais leve, mais produtiva”, afirmou ele.

No vídeo, o ator fala sobre o mérito, que dá a si mesmo, por ter conseguido mudar sua vida, e como isso o protege das pessoas que ficam esperando que ele engorde, que querem que ele inche, que torcem pra que volte a beber. “No meu caso, isso me destrói. E eu não permitirei mais isso, essa é minha busca.”

Ainda falando sobre seus críticos, Assunção pediu que as pessoas que aplaudiram seu fracasso, agora aplaudam também suas vitórias. “Porque me aplaudindo e aplaudindo minhas vitórias a gente vai poder crescer juntos”, disse, ressaltando que ele não pensa no individual, mas sim no coletivo.

Sobre suas motivações, o ator afirmou que faz todas essas mudanças porque merece “a alegria, o bem-estar, a felicidade, a prosperidade”, mas destaca que o esforço é, principalmente, por sua família. “Para que nunca o sorriso saia do rosto dos meus filhos. Que eu seja uma referência positiva e grande orgulho pra eles.”

Assunção já foi flagrado em algumas situações polêmicas, supostamente quando estava sob efeito do álcool. Ele, no entanto, comentou recentemente que havia mudado seus hábitos, contando com uma equipe, que o ajudou a perder 27 kg para fazer seu novo personagem na série “Fim”.

“Fui de 31% de gordura no corpo para 12%. Sigo a dieta à risca desde 14 de outubro e os treinos têm acontecido desde o dia 9 daquele mês. Tudo foi pensado para o trabalho, mas me trouxe disciplina na saúde e na vida e leveza espiritual e mental”, afirmou ele, que mantém as mudanças durante a quarentena.

No ar na reprise da novela “Totalmente Demais” (Globo), Assunção ficou feliz com o retorno da trama, que foi exibida entre 2015 e 2016. “‘Totalmente Demais’ me colocou em contato com um público jovem, cheio de paixão. A troca que tivemos foi gigante. Houve muita torcida e muita vibração”, contou.