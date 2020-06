Com o registro do primeiro caso de Covid-19 na cidade de Jordão, no interior do Acre, o deputado e médico infectologista, Jenilson Leite (PSB), está realizando a doação de máscaras para os servidores da saúde que estão atuando na linha de frente ao novo Coronavírus.

O deputado também está doando máscara para a população de um modo geral. A doação tem por objetivo resguardar os profissionais de saúde, que lidam diretamente com os pacientes, bem como a população.

As máscaras são itens de primeira necessidade na luta contra a proliferação do Coronavírus. “Jordão é um município isolado e sabemos das condições do sistema de saúde da cidade. Essas máscaras tem como objetivo evitar que mais pessoas sejam contaminadas. É o momento de unimos cada vez mais e lutarmos para que o vírus não se espalhe”.

O município de Jordão tem recebido uma atenção especial do deputado na ALEAC. No tocante ao tema da Covid-19, Leite já apresentou várias indicações que beneficia ao município, destarte, para a indicação que deputado solicitou o envio de insumo e EPI’s para a unidade mista de saúde na cidade.