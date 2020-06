Termômetros digitais infravermelhos, doados pelo governo do Amazonas ao Acre por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) – Fotos: Jean Lopes

As secretarias de Estado que compõem o Comitê Mais Obras, criado em maio para dinamizar as obras públicas, receberam nesta quarta, 3 , um reforço significativo na prevenção e combate ao coronavírus: nove termômetros digitais infravermelhos, doados pelo governo do Amazonas ao Acre por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur).

Os instrumentos são muito úteis para realizar diagnósticos precoces da doença, o que colabora no tratamento imediato e também na contenção da contaminação.

Os trabalhadores que estão em serviços essenciais na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e na obra do hospital de campanha anexo ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, já estão tendo suas temperaturas medidas antes de iniciar a jornada. Nos casos de identificação de temperaturas acima dos 37 graus, os servidores são imediatamente encaminhados para fazer o exame e permanecer em casa até que saia o resultado.

Os termômetros digitais foram entregues para a Secretaria de Planejamento (Seplag), Secretaria Adjunta de Licitação (Selic), Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) e Departamento de Água e Saneamento (Depasa), que integram o Comitê Mais Obras.

Para o secretário de Desenvolvimento Regional, Victor Bonecker, os aparelhos auxiliam para a tomada de “todos os cuidados possíveis junto às secretarias e autarquias que compõem o comitê, para que seus quadros funcionais estejam aptos ao trabalho assim que terminar a quarentena”.