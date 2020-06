Assessoria – Agora o estado do Acre passa a contar com mais uma tecnologia em segurança pública: o Alerta Celular Acre. Trata-se de um sistema desenvolvido pelo Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (CIISP/SEJUSP) , para recuperar aparelhos celulares que foram roubados ou furtados.

“A ferramenta tem como objetivo reduzir ainda mais o número de roubos e furtos de celulares no estado, bem como a comercialização desses aparelhos frutos desses tipos de crime”, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

O usuário irá cadastrar seu celular no endereço eletrônico (Clique aqui e veja), informando alguns dados pessoais e notificar na plataforma às autoridade policiais quando for vítima de roubo ou furto.

De acordo com o programador e tecnólogo em redes de computadores da Sejusp, cabo PM Fábio Paes, o cadastro no site é simples e rápido de fazer. O usuário só precisará inserir dados pessoais e do aparelho celular, informando a marca, modelo, cor e o código IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, sigla em português usada em aparelhos celulares), para deixar registrado na plataforma.

“Caso o aparelho do usuário seja furtado ou roubado, ou até mesmo perdido, com os dados cadastrados na ferramenta, ele deverá gerar uma ocorrência no próprio site. A partir daí quando as forças de segurança apreenderem celulares ou até mesmo realizarem abordagem nas ruas, o IMEI daquele aparelho será consultado através da plataforma, que acusará se o produto é fruto de roubo ou não. Mas para isso é necessário que seja feito o cadastro”, explicou.

Caso o aparelho consultado por meio da plataforma acuse o alerta de roubo ou furto, o celular será encaminhado à delegacia ou restituído para a vítima. É importante que antes mesmo de acontecer qualquer eventualidade, o cidadão acesse o site para fazer o cadastro, o que facilitará na restituição do bem extraído da vítima.