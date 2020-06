Rio Branco é uma cidade com 137 anos, que; ao longo de sua existência guarda ainda muitos problemas de infraestrutura.

Visando atender os bairros da cidade e a zona rural com a maior rapidez e qualidade, a Prefeitura, por meio da Emurb (Empresa Municipal de Urbanização) disponibilizou uma série de equipes, onde homens com um grande aparato de maquinários trabalham diuturnamente com o propósito de, se não solucionar de imediato, minimizar a grande demanda provocada pela falta de investimentos na área por décadas.

Com comprometimento e respeito pelo cidadão, a administração da prefeita Socorro Neri vem investindo cada centavo do dinheiro público em benefício da coletividade.

Nesta terça-feira (02) a Emurb realizou manutenção em diversas ruas da capital. No bairro Montanhês, parte alta da cidade, um antigo beco, inóspito e cheio capim deu lugar a Travessa Pêra.

“Estamos com um cronograma para atender a grande demanda, essa é a determinação da prefeita Socorro Neri, que não tem poupado esforços para agilizar ainda mais o serviço”, destacou Francinildo Souza Cacau, encarregado da obra no Montanhês.

Cacau ressaltou que a gestão da prefeita Socorro Neri se empenha ao máximo na intenção de melhorar cada vez mais as ruas e estradas do município, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população e valorizar nossa cidade. As ruas e estradas na cidade e no interior passam por esta valorização.