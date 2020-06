“Dr. Angelim deixará um legado em nossa cidade, por tudo de bom que fez durante esses dez anos que aqui mora. Ajudou com sua competência a salvar centenas de vidas e infelizmente não superou o COVID-19. Este merece nossas honras e homenagens, isso é o mínimo que podemos fazer para ser grato por tudo que, disse Clodoaldo.

O médico João Luiz Angelim faleceu com sintomas da Covid na tarde desta terça feira (3), no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele estava internado no Hospital de Cruzeiro do Sul, onde residia, e foi transferido para a capital no último sábado. O quadro de saúde se agravou e ele morreu. Dr. Angelim, como era conhecido, foi vereador em Rio Branco na legislatura de 2001 a 2004. Natural do Pará, morava no Juruá há mais de uma década, onde era muito conceituado.