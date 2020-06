“Vi ela no domingo [1º] à noite, ela mora comigo porque a casa tem um compartimento para ela e as duas filhas e o meu, quando foi pela manhã [de segunda] a filha dela bateu em minha janela para pedir a chave do portão que era para ela ir comprar o pão”, relembrou.

“Esperei e nada. E até hoje, nada. Está difícil porque as meninas são pequenas, elas ficam chorando e toda vez que chego em casa elas perguntam se estou com a mamãe. Estou desesperada. Vim trabalhar porque preciso trabalhar”, lamentou.

“A Thaina não entende muito bem as coisas, não sabe andar no Centro da cidade. Convivo com ela e desconfio que ela estava conversando com alguém e desconfio que alguém induziu ela, porque ela tinha uns namoros e logo já amava, pode ser isso”, contou.