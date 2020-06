Assessoria – O governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha fizeram uma visita técnica ao complexo hospitalar do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, nesta terça-feira, 2. Os gestores acompanharam de perto a fase final da obra, que se destaca pela celeridade em sua construção.

Iniciado no último dia 10 de maio, o hospital de campanha já está 85% concluído. Na parte interna, operários se revezam diuturnamente para concluir as divisórias dos leitos de enfermaria, redes elétrica e de gases medicinais, além do moderno sistema de filtragem de ar. Na área externa, a montagem do gerador de energia foi iniciada e a pintura do prédio de mil metros quadros está prestes a ser concluída.

Gladson e Rocha também vistoriam a terceira e última fase de obras do Into. Ainda neste mês o governo entregará o maior e mais moderno centro cirúrgico do Acre, salas de apoio e um auditório. Graças ao empenho da atual administração, a unidade ficará pronta, após dez anos em construção.

Salvar vidas é a principal prioridade do governo acreano

Gladson destacou a rapidez na construção dos hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Com inauguração prevista para os próximos dias, Cameli afirmou que salvar vidas tem sido a principal prioridade do governo do Acre em meio a pandemia de Covid-19.

“Estamos fazendo tudo o que é possível para dar o máximo de condições no atendimento aos pacientes com coronavírus. Ampliamos os números de leitos de UTI, inauguramos a segunda etapa do Into e, graças a Deus, vamos entregar dois hospitais de campanha que conseguimos construir em tempo recorde. Aqui em Rio Branco, vamos finalizar a construção do Into e em Cruzeiro do Sul entregar uma ala do Hospital do Juruá que estava abandonada há 30 anos e que está sendo concluída em 30 dias. Esses investimentos são fundamentais para enfrentarmos o coronavírus e gostaria de reafirmar que salvar vidas sempre será a nossa escolha número um”, ressaltou o governador.

Por sua vez, o vice-governador também destacou que a conclusão dessa obra é uma conquista do povo acreano. Segundo Rocha, a área da Saúde é desafiadora e todos os esforços estão sendo feitos para ampliar a rede pública hospitalar e melhorar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Acredito que jamais uma obra foi concluída em tão pouco tempo em nosso estado. Neste primeiro momento, a estrutura será muito importante para o atendimento aos pacientes com coronavírus e, posteriormente, contaremos com este espaço para melhorar ainda mais os serviços de saúde que o governo oferece”, observou Rocha.