Assessoria – A Fundação FCCV está finalizando a construção 22 trapiches em três bairros do município de Cruzeiro do Sul. Os equipamentos beneficiam os moradores das comunidades de Aeroporto Velho, Floresta e Formoso, que, com os trapiches, passam a ter melhores condições de locomoção.

A construção é feita em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os trapiches beneficiam as comunidades alagadiças, que enfrentam diversos problemas especialmente em períodos chuvosos. Além de proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores, os equipamentos garantem também mais segurança.

Especialmente durante o inverno, os moradores destas comunidades acabavam sofrendo com os alagamentos, o que, muitas vezes, impossibilitava que as pessoas conseguissem sair de casa.