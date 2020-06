O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), divulga a realização do sorteio para preenchimento de 90 vagas no Edital ConectCultura – Arte Vive, lançado no dia 30 de abril.

As vagas contemplam a realização de lives por artistas locais e o sorteio será realizado nesta quinta-feira, 4, a partir das 11h. O evento deverá ser conduzido pela entidade aprovada, a Federação de Capoeira Acreana, e transmitido ao vivo pela página oficial da FEM no Facebook e pela Rádio Aldeia.

Para fins de sorteio, foi divulgada na última segunda-feira, 1, a lista de artistas habilitados, constando mais de 150 em todas as categorias, provenientes de Tarauacá, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Bujari, Senador Guiomard e Rio Branco. Cada artista sorteado receberá, após a apresentação, o valor de R$ 1.000, que será pago pela entidade com supervisão da FEM.

Para o presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza, o Correinha, “todas as etapas do edital foram pensadas pela nossa equipe com o objetivo de ampliar o acesso dos que mais precisam, de desburocratizar os trâmites para recebimento dos recursos e de dar transparência máxima à aplicação dos recursos públicos na ação cultural, principalmente neste momento em que todo e qualquer apoio do governo faz muita diferença na vida de diversos artistas que estão impedidos de trabalhar”.

O valor total do edital é de R$ 106 mil e 30% das 90 vagas serão sorteadas para artistas do interior.