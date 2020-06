Celebrada por milhões de pessoas em mais de cem países, 5 de junho é a principal data das Nações Unidas para promover a conscientização e a ação em nível mundial em prol do meio ambiente Foto: Arquivo.

Junho, o Mês do Meio Ambiente, iniciou-se com ações integradas do governo do Acre contra crimes ambientais nas unidades de conservação e conta com uma programação de palestras on-line. As atividades terão abertura nesta quinta-feira, 4, com a participação do secretário Israel Milani no debate on-line com outros titulares da pasta de Meio Ambiente dos nove estados da Amazônia Legal.

Já no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, será realizado um webinário (seminário via internet) sobre desmatamento e queimadas na Amazônia durante a pandemia por Covid-19. O pesquisador titular do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), Luiz Aragão, a diretora-executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Vera Reis Brown, e a procuradora de Justiça Patrícia Rêgo irão discutir as implicações ambientais, sociais e de governança em torno da temática no Estado do Acre.

Celebrada por milhões de pessoas em mais de cem países, 5 de junho é a principal data das Nações Unidas para promover a conscientização e a ação em nível mundial em prol do meio ambiente. Ao longo dos anos, tornou-se a maior plataforma global de sensibilização pública sobre a questão. Este ano, o tema é a biodiversidade.

Programação

Mês do Meio Ambiente – Junho/2020

Conectados com a biodiversidade

Ações integradas pelo desenvolvimento com sustentabilidade

Dia 4 de junho, às 15h – Debate on-line

Tema: “Estados Amazônicos contra o desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais”, com a participação do secretário de Estado de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani.

Dia 5 de junho, das 9h30 às 11h30 – Webinar ambiental

Tema: O desafio do Brasil para conter o desmatamento e as queimadas na Amazônia durante a pandemia de Covid-19 em 2020: implicações ambientais, sociais e de governança no Estado do Acre.

Palestrantes:

– Luiz Aragão – Pesquisador Titular do Instituto de Pesquisas Espaciais – Inpe

– Vera Reis Brown – Diretora-Executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema/AC

Moderadora:

– Patrícia Rêgo – procuradora de Justiça

Tema: Café com Informação: Importância dos Sistemas Jurisdicional de Serviços Ambientais e REDD+

Palestrantes:

-Érico Barboza – Presidente do IMC/AC

-Luís Piva – Secretário executivo da Sema AM

– Mariane Nardi – Coordenadora de Clima e Serviços Ambientais do Amapá CCSA/Sema

– Alex Sandro Marega – Secretário-Executivo da Sema MT

– Carlos Aragón – Secretário Executivo da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF)

Dia 10 de junho, das 14 às 17h – Webinário Estratégias dos Estados Brasileiros na Agenda do Clima

Tema: Os avanços do Cadastro Ambiental Rural no Acre

Com a participação de Claudio Roberto da Silva Cavalcante – Escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA/AC – Sema/AC

Dia 17 de junho, das 9h30 às 11h30 – Webinar ambiental

Tema: Cadastro Ambiental Rural e as Ações de Apoio à Regularização Ambiental no Estado do Acre.

Palestrantes:

– Israel Milani – Secretário de Meio Ambiente do Acre

– Jaíne Cubas Davet – Diretora de Cadastro e Fomento Florestal Serviço Florestal Brasileiro

– Emanuelle Gondim Nogueira – Assessoria Jurídica do Imac

– Tayna Neri de Souza Bortoloso – Departamento Silvicultura da Sema

– André Schatz Pellicciotti – Escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA/AC – Sema/AC

Moderação:

– Claudio Roberto da Silva Cavalcante – Escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA/AC – Sema/AC

Dia 24 de junho, das 9h30 às 11h30 – Webinar ambiental

Tema: Desafios da gestão de recursos hídricos no Estado do Acre durante o período de estiagem e pandemia por Covid-19 em 2020

Palestrantes:

– Luiz Alves dos Santos Neto – Meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia- Sipam

– Ana Paula M A Cunha – Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN

– Cel Charles da Silva Santos – Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre

Moderação:

– Vera Reis Brown – Diretora-Executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema/AC

