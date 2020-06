Manaus/AM – Lojas do Centro e shoppings da cidade de Manaus reabriram suas portas nesta segunda-feira (1), após quase dois meses de confinamento devido a covid-19.

O Portal do Holanda esteve nas ruas do Centro da cidade e flagrou filas de pessoas nas portas das lojas que ainda nem estavam abertas. Na rua Marechal Deodoro, conhecida pelos inúmeros vendedores ambulantes, a aglomeração começou cedo.

Muitas pessoas foram flagradas sem máscaras, desrespeitando as medidas impostas pelo Governo e Prefeitura, que pede as pessoas que saiam de casa usando máscaras.

O plano de reabertura prevê quatro ciclos: o primeiro a partir de 1⁰ de junho; o segundo em 15 de junho; o terceiro em 29 de junho e o quarto a partir de 6 de julho. De acordo com o governo, o avanço para cada etapa do ciclo dependerá da curva de casos do novo coronavírus na capital.

Fonte: Portal do Holanda