A informação não confirmada de que 80 agentes da Polícia Federal tentaram pousar no Acre na madrugada desta terça-feira (2) causou alvoroço no meio político. A central de boatos foi ativada.

Uns afirmam que deverá ocorrer no Acre uma operação semelhante ao que ocorreu no Amazonas e Rondônia por conta de compras feitas para o enfrentamento do covid-19. E que secretários e empresários seriam presos.

Outros afirmam que o processo da merenda escolar teria desdobramento com a prisão de um deputado estadual. Outros informaram que pode ser uma operação ligada ao meio ambiente. E por ai vai.

O Avião realmente não pousou em Rio Branco porque a operação é em Cruzeiro do Sul, Agentes da PF desembarcaram para dar continuidade a Operação Tetra, desencadeada na última sexta-feira, 29, que culminou com cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas ainda no ano passado com apoio da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Fonte: Contilnet