Assessoria – Segundo município do Acre, com aproximadamente 88 mil habitantes, Cruzeiro do Sul ganhará até o mês de agosto uma Central de Serviços Públicos (OCA). A unidade, cujo prédio passa por reforma e ampliação, vai funcionar na antiga sede do Fórum Caio Valadares, situada na região central da cidade.

O local foi escolhido por se encontrar numa região onde há grande fluxo diário de pessoas. Está posicionado próximo ao terminal de ônibus e rodoviária, pontos de táxis e mototáxis, praças e comércio, além de ser uma área de transbordo da população rural, que vem semanalmente à cidade para realizar suas atividades.

“Esta será a terceira unidade de serviços implantada no Acre, sendo a primeira em Rio Branco e a segunda em Xapuri. O valor de contratação da obra é de aproximadamente R$ 1,1 milhão e está com 40% de evolução. A empresa está intensificando os serviços e estimamos entregar até agosto”, explicou o diretor da Secretaria de Planejamento do Estado (Seplag), Vinicius Otsubo.

A central realizará serviços como a emissão de carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e efetuará pagamentos bancários e serviço de atendimento ao consumidor, entre outras atividades. Oferecerá aproximadamente 40 empregos diretos.

Segundo o governador Gladson Cameli, “a ideia é levar esse serviço a todas as regionais, porque acaba a burocracia e facilita a vida da população, aumentando a presença do Estado na vida das pessoas”.