Em publicação do Diário Oficial da União (DOU), o ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva decretaram a prorrogação do prazo para a apresentação obrigatória ao alistamento militar em 2020.

Com a medida, os jovens brasileiros que completam 18 anos durante o ano, obrigados a se alistar ao serviço militar, terão agora até 30 de setembro para se apresentarem. Originalmente, o prazo se encerraria em 30 de junho.

A justificação para a prorrogação é o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que, por números atualizados nesta quinta-feira, já causou mais de 26,7 mil mortes no Brasil. Também no Diário Oficial desta sexta, o presidente Jair Bolsonaro promoveu diversos membros das Forças Armadas.

O decreto traz a observação de que o prazo dos brasileiros naturalizados ou por opção para a apresentação obrigatória para o alistamento será de noventa dias, contado do recebimento do certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção.