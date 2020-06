Secretaria Municipal de Saúde, vem com extrema tristeza noticiar que, após sucessivas lutas travadas, todas as medidas possíveis que nossa pacata cidade pode tomar, para evitar a chegada do primeiro caso positivo para Covid-19 em Jordão!! Infelizmente HOJE 02/06 tivemos o Primeiro caso POSITIVO para COVID_19.

Trata-se de um cidadão que veio do município de Tarauacá e, encontrava-se em isolamento social a 14 dias em um dos locais estabelecidos pela Secretaria de Saúde.

O cidadão apresentou a forma assintomática do Patógeno, durante esses 14 dias no isolamento.

Fora feito o teste e a contraprova, ambos testaram positivos!!

Cumpre salientar que, os profissionais da saúde e a única pessoa que teve contato com o mesmo dentro do isolamento social, testaram negativo para Covid-19!

O caso agora, será tratado de maneira diferenciada.

O cidadão ficará mais 10 dias no isolamento e, após esse período, será testado novamente,

O caso apresentou-se no município, após mais de 80 dias do primeiro caso positivo no Estado, mostrando que o isolamento é uma das formas mais eficientes no combate ao novo Coronavirus!

Antônio Carneiro dos Santos

Secretário Municipal de Saúde