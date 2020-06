Moradores da comunidade Foz do Paraná, zona rural do município de Rodrigues Alves, procuraram a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar o atual secretário municipal de Educação, José Ernandes de Souza da Silva.

De acordo com um dos moradores, a prefeitura instalou um ponto de internet na escola municipal Inency Mororó de Oliveira, localizada na comunidade Foz do Paraná, para atender as demandas dos alunos e comunidade geral, mas segundo os moradores, Ernandes (que tem um comercio do dia para a noite na localidade), teria se apropriado da internet e não compartilha com nenhum morador.

Os moradores afirmaram que o secretário Ernandes teria tirado a internet da escola e colocado no seu ponto comercial para poder fazer o uso de máquina de cartão durante as compra, e os moradores por diversas vezes pediram a senha para que a internet fosse compartilhada, mas o secretário afirma que não pode dividir pois daria problema na hora de usar a máquina.

Essa atitude do secretário, de se apropriar do que é do povo, gerou grande revolta em meio aos moradores da comunidade que esperam uma providência das autoridades competentes, pois se a escola foi colocada para os alunos, então o secretário Ernandes não tem que pegar para si.

A redação do 3 de Julho Notícias tentou entrar em contato com o secretário municipal de educação de Rodrigues Alves através do número (68) 99993-71XX para ouvir sua versão dos fatos, mas infelizmente, até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.