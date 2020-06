Assessoria – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), elaborou uma série de protocolos específicos para as áreas técnicas da Atenção Básica, que precisam estar constantemente atualizadas em meio à pandemia de Covid-19.

Cada área possui um protocolo específico de atendimento, em que os profissionais atuam dentro das regulamentações do Ministério da Saúde e Governo do Estado do Acre, referente aos cuidados em relação ao coronavírus.

Os municípios devem ficar atentos às notas. Confira abaixo:

Nota técnica sobre pessoas com deficiências

Nota técnica sobre cuidado nutricional

Nota técnica sobre tabagismo

Nota técnica Saúde Mental

Nota técnica sobre pessoas com diabetes