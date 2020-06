A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), juntamente com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), prorroga até o dia 26 de junho as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores da Educação Indígena.

São aproximadamente cem vagas destinadas a todas as aldeias indígenas do estado. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico seplag.ac.gov.br.

A seleção se dará por meio de análise curricular em sessão pública aberta aos candidatos e acompanhada por representantes do Ministério Público Federal, da Fundação Nacional do Índio e da Organização dos Professores Indígenas do Acre.

Outras informações podem ser obtidas no telefone (68) 3213-2331 ou ainda junto à Seplag por meio do endereço eletrônico concursos.seplag@ac.gov.br.

Acesse aqui o edital