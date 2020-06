Durante está segunda-feira, 1, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde iniciou com as pessoas que estão aguardando sua vez para receber o auxílio na Caixa Econômica o monitoramento seletivo que é um estudo de classificação de riscos.

Segundo Maria da Silva, que estava desde cedo esperando para receber seu auxílio a ação é muito importante porque além de ver como está sua temperatura também tem a oportunidade de fazer uma análise se teve algum possível sintoma do novo coronavírus.

De acordo com a secretária de saúde Juliana Pereira estudos comprovam que diante de aglomerações de pessoas os casos se multiplicam, por isso o desenvolvimento da ação, para ter um maior acompanhamento da população.

“Nós estamos com nossa equipe de saúde verificando sinais e também levando as pessoas questionários de perguntas sobre sintomas que geram uma nota avaliada por uma escala entre leve e moderado e alto moderado, as pessoas que forem identificadas com os sintomas serão monitoradas pela ouvidoria, e os com sinais altos encaminhados ao serviço de saúde,” destacou a secretária.