Durante a segunda-feira, 1, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul juntamente com a Secretaria de Saúde iniciou a desinfecção no Lar dos Vicentinos, para evitar possíveis contágios aos moradores que precisam de cuidado da melhor idade.

Segundo a gerente de atenção básica Maria Fernanda desde o início da Pandemia foi feita todas as orientações sobre como proceder diante do Covid-19. ” Hoje iniciamos a desinfecção, e vamos continuar nos próximos dias, pois é importante fazermos por partes, para cuidar da saúde dos nossos idosos,” contou ela.

Orientações importantes foram pautadas juntamente a gestão das irmãs, como o cuidado com os utensílios, a higienização das mãos e como proceder diante de casos suspeitos.

Segundo a Secretária de Saúde Juliana Pereira a maior idade precisa de um olhar ainda mais cauteloso. “O lar dos Vicentinos conta com uma excelente administração e profissionais de saúde que fazem uma avaliação, após ter uma suspeita de óbito por Covid-19, que posteriormente deu negativo, isso chamou a atenção do município,” disse ela.