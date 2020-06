Deputado Manoel Marcos (Republicanos-AC) após solicitação do Prefeito Romualdo Araújo, destina recursos para aquisição de testes rápidos e outras ações de enfretamento a Pandemia do Covid-19.

Atualmente o município já realizou mais de 305 testes para o novo coronavírus, sendo que 54 deles apresentaram o resultado positivo. Graças ao apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado Acre, a Prefeitura vem ofertando os exames para a Covid-19 na Unidade de Referência, Raimunda Porfirio de Brito Ramos.

Com a destinação dos recursos através do Fundo Municipal de Saúde, a Prefeitura irá adquirir 3.500 testes, além de outros materiais como máscaras e aventais.

Para o Prefeito Romualdo Araújo, o repasse emergencial destinado pelo Deputado Federal Manoel Marcos será de suma importância no combate à pandemia, pois o município terá uma capacidade maior de testagem na população.

Segundo o Deputado Manoel Marcos, ele vem acompanhando o esforço do Prefeito Romualdo Araújo no combate ao Covid-19, bem como trabalhando para o atendimento digno à população, dessa forma, atendendo a um pedido dele, destinamos esses recursos que serão aplicados de forma eficiente. Tenho a absoluta certeza que se trabalharmos conjuntamente, venceremos essa batalha pela Saúde de nossa gente”. Comentou o deputado