Assessoria – Pontualmente, às 20h25, o telefone da Central de Arrecadações da Live Solidária toca. Quem atende é o governador Gladson Cameli. Do outro lado da linha, vem a boa notícia. Um moderno aparelho auditivo, no valor de R$ 8 mil, acabava de ser doado pela Clínica Auditiva do Acre.

Mais uma vez, o acreano demonstrou ser um povo solidário. Durante toda a transmissão, foram várias e várias ligações telefônicas recebidas pela Central de Arrecadações. Cestas básicas, carne bovina, equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool em gel, kits de higiene pessoal e dinheiro estavam entre os itens mais doados.

No balanço parcial, foram contabilizados quase 90 toneladas de alimentos e R$ 60 mil em depósitos feitos exclusivamente na conta bancária Acrecoronavírus. O montante será distribuído para famílias afetadas pela crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Todos os doadores foram devidamente identificados. O protocolo foi definido pelo governo de maneira que o processo seja o mais transparente possível. O Estado ficará responsável pela coleta, distribuição e prestação de contas dos donativos.

Cameli comemorou o sucesso do show beneficente promovido pelo Governo do Estado do Acre e fez questão de agradecer cada pessoa que contribuiu. O gestor enfatizou que somente a união de todos será capaz de vencer o coronavírus.

“Essa live foi muito positiva. Aqui, o maior presente não é nem a quantidade de arrecadações, mas destaco o sentimento das pessoas. É com este mesmo espírito de fé e esperança que juntos vamos sair dessa situação o quanto antes. Gostaria de agradecer, de coração, a cada um que fez a sua doação segundo suas condições. Peço a Deus que venha abençoar grandemente cada um de vocês e também o nosso estado”, afirmou Gladson.

Ao lado do governador, a primeira-dama do Estado também fez questão de atender os telefonemas. Ana Paula Cameli agradeceu os apoiadores e enfatizou que o evento musical conseguiu transmitir a mensagem de solidariedade e afeto aos mais necessitados.

“A avaliação que fazemos é extremamente positiva. Conseguimos arrecadar várias toneladas de alimentos e valores em dinheiro. Mas gostaria de destacar a nossa iniciativa e dizer que a união e o amor ao próximo é o que nos move neste momento de dificuldade que estamos passando. Quero agradecer a todos que contribuíram com essa live e também a dedicação da nossa equipe que fez tudo isso ser um grande sucesso”, declarou.

Live Solidária também foi marcada pelo sucesso de público

A Live Solidária é uma realização do gabinete da Primeira-Dama do Estado e da secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), e contou com o apoio da secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Durante quase 4 horas, o sambista Brunno Damasceno, a apresentadora e porta-voz do governo, Mirla Miranda, e artistas locais conduziram a Live Solidária. Ao som de grandes sucessos, a atração levou músicas de qualidade para milhares de internautas que acompanharam a transmissão on-line pelo canal Notícias do Acre, no Youtube.

As doações continuam até a próxima semana. Em Rio Branco, pontos de arrecadação foram montados nas principais lojas das redes de supermercados Arasuper, Mercale e Pague Pouco. No interior, os donativos podem ser entregues nos núcleos da secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).