O vereador Messias Lopes (PT) de Epitaciolândia, fez um singelo agradecimento aos munícipes de Epitaciolândia que o ajudaram a conquistar o prêmio Personalidades Mais Influentes da Amazônia In Foco, na categoria política vereador de excelência, pelo Instituto Líder de Pesquisa Popular: Legislativo, Executivo e Empresarial Online/AC-AM-RO.

Para o parlamentar, este prêmio é o reconhecimento do esforço e trabalho que Messias vem desenvolvendo enquanto vereador no município de Epitaciolândia, tento em vista que já é o seu segundo mandato outorgado pelo povo.

Diante deste anos como vereador, Messias se destacou como o vereador mais atuante em projetos de Lei que é de interesse social.

Veja abaixo os agradecimentos do Vereador Messias Lopes

Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, pois sem ele isso tudo não teria sentido, agradecer minha família a qual em muitos momentos sou ausente devido o meu trabalho, agradeço aos meus eleitores que em dias difíceis soma comigo, e principalmente agradecer meus apoiadores, não citarei nomes para não cometer injustiças e não ser falho, meus amigos e toda a população de Epitaciolândia, que outorgaram o meu mandato, para legislar em defesa do bem comum a todos, fiscalizar a atuação do prefeito e dos seus subordinados, na aplicação do dinheiro público, assessorando encaminhamento de indicações ao prefeito e secretários municipais, que possa trazer qualidade de vida para a população de Epitaciolândia.

Porque sem a colaboração da população, seria impossível conquistar este prêmio, e o reconhecimento de está como Vereador de excelência em Epitaciolândia, através de uma pesquisa que está em andamento, no estado do Acre, Amazonas e Rondônia, pelo o Instituto Líder de Pesquisa Popular, Legislativo, Executivo e Empresarial Online, com diversas categorias e segmentos, na categoria política classificação vereadores, estou como o mais atuante em projetos de Lei que é de interesse social, além do nosso trabalho com as indicações na saúde, educação, Infraestrutura, nosso trabalho e pautado na responsabilidade, sempre buscando benefícios para população.

Veja o Vídeo: