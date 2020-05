O vereador Ronaldo Onofre foi preso na época pela a Polícia Civil por cobrar R$ 200 mil para apoiar prefeito Ilderlei Cordeiro— Foto: Rede Amazônica Acre

Politizado e crítico o povo Cruzeirense está atento e certamente consegue diferenciar o esforço do prefeito para enfrentar a pandemia na região e o jogo de quem não cansa de antecipar disputa eleitoral.

Ao contratar serviços de tendas e cadeiras para ajudar milhares de cruzeirenses que estavam humilhados nas filas desorganizada da Caixa Econômica Federal, o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (Progressistas) nunca imaginou que isso causasse ciumeira em adversários políticos.

O vereador Ronaldo Onofre (MDB), assim como outros correligionários, resolveram atuar de uma maneira diferente nesse período de tragédia, eles só criticam as ações, mesmo estas, sendo de grande alcance social e justa para o momento enfrentado.

Mas, vale levar em consideração que a postura do vereador emedebista é questionável, principalmente em se tratando de seu passado não muito distante, onde ele teria sido preso por praticar crime de corrupção.

Segundo a polícia, o vereador foi flagrado (Veja o vídeo abaixo) no momento em que exigia dinheiro em troca de apoio para o prefeito, Ilderlei Cordeiro. E mais uma vez Ronaldo volta a perseguir de forma descarada o prefeito Ilderlei, que em momentos atrás consegui desmascara-lo.

Mas em se tratando do MDB, este partido não descansa de tentar atrair os holofotes da imprensa e antecipar a disputa eleitoral, que sequer tem sua data assegurada pela justiça eleitoral do país. Talvez a atitude do prefeito Ilderlei de não entrar na onda MDBista deixa eles ainda mais exaltados e inquietos.

Gasto com algo necessário merece sim fiscalização por parte de qualquer parlamentar, mas desde que com responsabilidade e veracidade dos fatos, coisa que o vereador Ronaldo Onofre não usou quando acusou a prefeitura de superfaturamento no aluguel das tendas e cadeiras, que atendem os cruzeirenses na organização das filas; no laboratório de exames e na Caixa Econômica.

Depois dos esclarecimentos do Secretário de Planejamento Manoel Orleilson, ficou bem claro que as declarações do parlamentar não passam de ações politiqueiras e caluniosas. As Tendas foram locadas por preço abaixo da média, as pessoas certamente aprovaram a medida e isso deve ter incomodado quem só pensa na política.

Tudo que um gestor pode fazer para ajudar no combate e prevenção do Covid-19, o prefeito de Cruzeiro do Sul tem feito, aliás, tem ido muito além. Ilderlei compreende o seu papel neste momento difícil e que requer o empenho e comando de quem governa que é a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Prisão do Vereador

O vídeo abaixo foi gravado no dia que o vereador aparece cobrando propina a um assessor da prefeitura de Cruzeiro do Sul. O parlamentar foi preso em flagrante, após denúncia de extorsão feita pelo prefeito da cidade. No vídeo, o vereador insiste em receber, na hora, R$ 50 mil, e dá prazo ao assessor do prefeito para que sejam entregues os R$ 150 mil restantes.

