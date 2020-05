A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) apreendeu 25 caixas de cigarros de contrabandeados, um motor roubado de motocicleta e prendeu uma pessoa durante a Operação Tamoio, nesta sexta-feira (29). As duas ações ocorreram na BR-317.

A PRF-AC informou que a operação ocorre em todo o país e tem como objetivo enfrentar a criminalidade. No Acre, a ação tem como foco combater crimes transfronteiriços na região.

“Tem o objetivo de combater os crimes transfronteiriços como contrabando, descaminho, tráfico, roubo e furto de veículos e outros. Contamos com equipes especializadas no combate a esse crimes que passam pelas BRs-364 e 317 e estamos em pontos estratégicos”, explicou o assessor de comunicação da PRF-AC, Wilse Filho.

Carro com cigarro e fuga

Logo no início da manhã desta sexta, no km 97 da BR-317, em Senador Guiomard, um motorista desobedeceu a ordem de parada da polícia e fugiu. Em acompanhamento, o motorista saiu da rodovia e entrou na estrada estadual AC-40. Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o carro e entrou em um matagal.

No veículo, os policiais acharam mais de 1,2 mil pacotes de cigarro em 25 caixas. O material foi levado para a Receita Federal. Apesar das buscas, a polícia não achou o motorista.

Motor roubado

Já no km 60 também da BR-317, a polícia achou, dentro de uma caminhonete, uma motocicleta. A placa e o chassi do veículo não tinham restrições, mas a equipe descobriu pelo número do motor que havia uma restrição de roubo.

O dono da caminhonete alegou que comprou a moto pela internet há dois anos e que não havia pendências no veículo.

O motorista e os veículos foram levados para uma delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Do G1 Acre