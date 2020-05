Equipes da Polícia Militar do Acre (PM-AC) foram acionadas para ajudar uma família do Conjunto Tucumã, em Rio Branco, que estaria sendo feita refém. O homem manteve a esposa e os filhos dentro da casa dele.

As crianças não tiveram as idades divulgadas. A polícia disse que as vítimas estão bem e não ficaram feridas. A PM-AC falou também que ainda estava fechando a ocorrência, mas o suspeito se entregou após a chegada de uma advogada. A confusão teria sido motivada por um problema familiar, segundo a polícia.

A PM confirmou que a homem invadiu o apartamento da irmã, em um residencial da capital acreana, armado e obrigou a esposa e os filhos a entrarem no carro e irem com ele para a casa dele no Tucumã.

A irmã do homem ligou para a polícia pedindo ajuda. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também esteve no local e ajudou a cercar a casa. A polícia faz buscas na casa para tentar achar alguma arma de fogo. Por Aline Nascinento, G1 Acre