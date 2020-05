O Movimento Energia do Bem, por meio da Energisa, realizou a doação de 500 cestas básicas ao Governo do Estado, as quais serão utilizadas para ajudar famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. A entrega das cestas foi feita à Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Política para as Mulheres (SEASDHM).

A doação faz parte de uma iniciativa governamental que visa, em parceria com outras secretarias, além do gabinete da Primeira-Dama do Estado, Ana Paula Cameli, concentrar as cestas básicas para facilitar a distribuição e, assim, obter um maior alcance entre as famílias necessitadas.

“Toda doação é bem-vinda. Nosso objetivo é fazer com que as famílias que mais precisam recebam essa ajuda nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Durante a Live Solidária deste sábado esperamos conseguir mais doações, assim atenderemos mais famílias”, declarou a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

O diretor-técnico comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, destaca que todas as doações realizadas pela distribuidora fazem parte da responsabilidade social do grupo. “Ações como essas demonstram como a empresa está atenta às necessidades da comunidade diante desta tragédia causada pela Covid-19. Essa é a segunda doação de cestas básicas, mas já doamos máscaras para profissionais da saúde e equipamentos médicos para pacientes no Hospital da Criança”, relembra Xavier.

Movimento Energia do Bem

O Energia do Bem surgiu para auxiliar iniciativas que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Para acompanhar as ações, foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social. Acesse: www.movimentoenergiadobem.com.br