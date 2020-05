O acidente ocorreu no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco. O motorista do veículo foi identificado como Gabriel Pontes de Oliveira.

Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve no local e conversou com os moradores. Testemunhas informaram que Oliveira e o amigo estavam bebendo em um bar no bairro.

No início da manhã, os dois saíram para comprar salgados e refrigerantes. Na volta para o bar, o motorista, que estaria em alta velocidade, teria perdido o controle do veículo ao entrar na Rua José Aguiar e bateu no meio-fio e em um poste.