Assessoria – Em meio ao distanciamento social é importante que os professores e os alunos mantenham atividades que exercitem e estimulem a sua criatividade expressiva. Pensando nisso, o Instituto Arte na Escola (IAE), oferta um minicurso formativo de 30 horas sobre desenho, para professores, arte- educadores, estudantes e comunidade em geral.

Buscando qualificar, incentivar e reconhecer o ensino da arte na educação básica brasileira, a iniciativa, originalmente elaborada em 2019 pelo IAE, conta com a participação da professora e desenhista Sandra Cinto, que acompanha e auxilia os participantes, no decorrer do curso, relatando suas experiências com o desenho.

Sendo uma formação em uma plataforma on-line, o material completo é composto por textos, imagens e vídeos, com uma abordagem pedagógica contemporânea. Além disso, com uma metodologia tanto teórica quanto prática, o minicurso proporciona estratégias para os participantes aperfeiçoarem seus traços, linhas e gestos.

O minicurso é totalmente gratuito e, sem prazo de encerramento. As inscrições podem ser efetuadas no decorrer do ano. Para participar acesse o site http://artenaescola.org.br/cursos/

Sobre o Instituto Arte na Escola

O IAE atua há 30 anos na formação continuada para professores de Artes, oferecendo uma série de cursos de longa ou curta duração, criados para educadores de todo o Brasil com uma abordagem pedagógica contemporânea. Com isso, as formações contam com mediadores especializados e matérias exclusivos, para que os professores de Artes aprofundem suas práticas na sala de aula.

Além disso, promove iniciativas como a organização de polos em universidades que formam a Rede Arte na Escola; parcerias e projetos aprovados de incentivo; produção e distribuição de matérias educativos para subsidiar os educadores e realização do Prêmio Arte na Escola Cidadã.