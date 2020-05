O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu mais 400 mil máscaras para os seus profissionais que estão no front do combate à Covid-19 no estado, na tarde desta sexta-feira, 29. O lote, desembarcado de um avião Caravan, faz parte de um total de 500 mil máscaras, cujas 100 mil já tinham chegado há duas semanas, vindo de Manaus, num investimento de mais de R$ 1,3 milhão na proteção dos trabalhadores da Sesacre.

De acordo com o diretor-administrativo da Sesacre, Silvio Charles de Mesquita, os novos insumos vão abastecer todas as unidades de saúde do estado que estão acolhendo pacientes infectados pelo novo coronavírus, ou que realizam testes para o posterior diagnóstico, no Centro de Infectologia Charles Mérieux e no Laboratório Central do Estado do Acre, o Lacen-AC.

“A preocupação com os nossos trabalhadores é constante, sobretudo neste momento em que mais precisam também de proteção para atender às pessoas. Este é um compromisso do governador Gladson Cameli e do secretário Alysson Bestene”, frisa Mesquita.

Somente em abril e maio, mais de 130 mil equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da Sesacre foram adquiridos. Em abril, por exemplo, foram 84.521 EPIs. São luvas e máscaras até do tipo N95, cirúrgicas, além de aventais, óculos de proteção, toucas, sapatilhas e álcool em gel.

No último dia 23, o estado recebeu também mais 23 galões de álcool em gel, e outras 53.800 máscaras cirúrgicas, além de 62.200 pares de luvas, 1,8 mil máscaras N95, 40.400 aventais, além de 720 óculos de proteção.

“São números extremamente expressivos, que permitem com que nossos profissionais possam ter toda a segurança possível, reduzindo muito a possibilidade de que eles possam se contaminar”, frisa Emanuelly Nóbrega, coordenadora do programa Todos pela Saúde, da Sesacre.