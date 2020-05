A Polícia Militar do Acre (PMAC), em apoio a Operação “Pente Fino”, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, obteve êxito na apreensão de um menor de 17 anos, na madrugada deste sábado, 30, na área do 2º Distrito de Rio Branco.

O adolescente, suspeito de integrar uma organização criminosa e de praticar homicídios nos bairros Cabreúva e Santa Helena, entre outros crimes, foi apreendido por militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Grupamento Tático da PMAC. Ele era alvo da operação, que teve início na sexta-feira, 29, e prendeu outras cinco pessoas, também supostos membros facções criminosas.

O jovem, que possuía mandado de internação a cumprir, foi encaminhado ao órgão competente para os procedimentos cabíveis.