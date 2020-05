Através das Câmeras de segurança da Casa de Carne em que aconteceu o homicídio de Vando Cunha de Oliveira, 35 anos, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor do crime.

O homicida trata-se de um detento em condicional que portando uma arma de fogo não exitou em disparar 3 vezes na cabeça da vítima.

O vídeo mostra o momento em que um homem chega, desce da moto e vai em direção à vítima com a arma em punho e a executa. No estabelecimento, clientes presenciaram a cena do crime. Eles foram obrigados a deitar no chão, enquanto o homem executava Vando o açougueiro, em um curto período de tempo.

Um trabalho de inteligência da Polícia, levou os investigadores até o homem que foi preso em uma residência no bairro Boa União, em Rio Branco. O criminoso confessou a autoria do crime e com ele, os agentes encontraram a arma usada na execução.

Veja o vídeo: