Folha do Acre – O vereador de Rio Branco, Eduardo Farias (PCdoB), que também é medico infectologista, testou positivo para o novo coronavírus.

“Nesses dias agora, apresentei sintomas leves e resolvi fazer o teste, a qual testei positivo. Estou tomando todas as recomendações médicas, e espero voltar logo para atuar na linha de frente do combate a esse vírus. Ao qual, eu tenho feito desde o começo desta pandemia”, afirmou.

Farias na última terça-feira, 26, discordou totalmente da decisão que o CRM em relação a não contratação de médicos que não tenham registro no Brasil. Segundo ele, o sistema de saúde enfrenta um colapso tanto em relação a UTI e também em relação ao afastamento de profissionais.

“Tem muita gente que não tá compreendendo a situação. Estamos vivendo um momento fora da normalidade. Tem muita gente que diz que esses médicos não tem registro e que, por isso, pode matar as pessoas. Pessoal, tem gente que tá morrendo por falta de acesso ao médico. Tem gente tomando laranja batido com limão no liquidificador por falta de orientação médica. Tem gente morrendo sem conseguir ver o rosto de um médico”, afirmou.