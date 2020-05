Assessoria – A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo, iniciou nesta quinta-feira (28) mais uma turma do Curso Preparatório para o Enem. Devido à Pandemia da Covid-19, as aulas acontecerão por meio de videoconferência e serão ministradas on-line. Os Professores utilizarão ferramentas virtuais para que as aulas e o aprendizado sejam satisfatórios.

Durante a aula inaugural remota, que reuniu mais de 100 pessoas, o presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) deu as boas-vindas aos novos alunos e disse que não medirá esforços para realizar todas as ações da ALEAC, mesmo que de forma virtual.

“Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, que acabaram de ser aprovados para participar de mais uma turma do Pré-Enem da Aleac. Um projeto importante voltado para a comunidade, e aos servidores desta casa e seus dependentes. Um curso que faz parte do projeto EducALEAC, e que nos orgulha muito pelo grande benefício social e pelas vidas que conseguimos transformar por meio da educação. Nos colocamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Contem comigo”, enfatizou o progressista.

A Diretora da Escola do Legislativo, Rachel Helena, destacou que, juntamente com sua equipe, teve de repensar todas as atividades presenciais e realizar algumas delas a distância. “Tivemos que fazer todo um cronograma das atividades o que, neste momento de pandemia, tornou-se um grande desafio. Mas, estamos conseguindo nos reorganizar, para isso, contamos com a compreensão e o apoio do Presidente da Aleac, Deputado Nicolau Júnior.

A professora do Pré-Enem, Michelle Andressa, enfatizou que algumas ferramentas já tinham sido adotadas na utilização de plataformas on-line, para que possibilitasse aos alunos um cronograma de estudo de onde eles estivessem. “Foi uma experiência exitosa, pois viabiliza uma interação do aluno com o professor, mesmo fora da sala de aula presencial. Neste momento será essencial para os alunos”, frisou.

A Secretária Adjunta Institucional, Karen Silva, que também participou da aula virtual, parabenizou a mesa diretora pelo projeto. “Quero parabenizar, em primeiro lugar, ao presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado Nicolau Júnior, juntamente à Mesa Diretora da ALEAC por levar a educação nesse momento tão difícil que estamos passando. Agradeço ainda a toda a equipe da Escola do Legislativo, em nome da diretora Rachel Farias. Equipe essa que saiu da zona de conforto e fez com que as coisas acontecessem. É um momento histórico para todos nós. Torcemos para que os alunos aproveitem essa oportunidade única para fazer a diferença”, disse.