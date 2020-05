Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do programa Prêmio Resposta para o Amanhã, voltado para alunos e professores de escolas da rede pública de todo o Brasil.

Alinhado às competências e habilidades previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), orientados por professores e desenvolvidos por estudantes do ensino médio, que se organizam em equipes de três a cinco estudantes, os projetos devem enfatizar o ensino das ciências da natureza e da matemática, criando soluções inovadoras para problemas reais, sejam locais ou globais.

A programação do projeto conta ainda com premiações para os 20 semifinalistas em âmbito nacional, sendo um notebook Samsung para cada um dos professores orientadores. Além disso, as 10 equipes finalistas produzem um vídeo de até três minutos sobre o projeto e publicam no site do prêmio para votação do público.

Sendo assim, a comissão seleciona e premia as equipes vencedoras do primeiro lugar com um smartphone, do segundo com um notebook e o terceiro com um tablet, para cada estudante da equipe, além de participarem da 1ª Mostra Resposta para o Amanhã.

Uma das novidades desta edição é a participação de um mentor para apoio nos projetos semifinalistas e finalistas. As inscrições podem ser realizadas até 10 de agosto.

Mais informações, acesso ao edital e inscrições pelo site Clique e Veja aqui.