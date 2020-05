Caminhar com dignidade, tendo acesso facilitado para chegar e sair de casa, escoar a produção e aumentar a renda familiar são alguns dos benefícios que os moradores dos ramais do quilometro 52, Seringal Pinda e São Cristovão estão sentindo de perto. A Prefeitura de Brasileia está realizando trabalhos de recuperação e manutenção de ramais e pontes, que há muitos anos estavam sem receber nenhum serviço.

Mesmo passando por um período atípico, com avanço da pandemia, a prefeita Fernanda Hassem juntamente com sua equipe de Obras tem garantido o acesso básico da população. Esse investimento é comemorado pelo morador Raimundo Nonato de Andrade Correia que mora há 14 anos no seringal São Cristovão na colocação do Sacadinho.

“Esse trabalho da Prefeitura de Brasileia está trazendo muitos benefícios, para poder chegar em casa, passávamos por um ramal em péssimas condições, parecia mais um varadouro, até para vender nossa produção era difícil e hoje muitas famílias tiram proveito. Antes para levar nossa produção caminhávamos até o ramal da Cantina, 2 horas na pernada carregando as coisas em lombo de animal. A gente acostuma, agora consegue o transporte na porta de casa” falou Raimundo Nonato, Extrativista.

As mudanças aconteceram também no seringal Pinda localizado no quilometro 52 mais 42 km de ramal. Para a moradora Leonora Jorge da Cunha (48) mãe de 06 filhos, que reside no local há 20 anos, esse é o segundo sonho da vida dela que está sendo realizado, ela conta que agora com a construção da ponte e abertura do ramal será possível levar seu filho Carlito, com necessidades especiais, de 21 anos em segurança à uma unidade de saúde e manter em dia as consultas.

“Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter dado força para atravessar vários anos de altos e baixos. Não era fácil eu sair com esse menino, mas esse ano para honra e a glória do Senhor Deus e o coração da prefeita Fernanda construíram a ponte e abriram o ramal. Não foi fácil só eu e Deus sabemos o que eu tive que enfrentar até aqui passávamos por uma pinguelinha, muitas horas não tinha ninguém para me ajudar, entrava na água com meu filho para poder ir à rua. É uma honra muito grande prefeita pela benfeitoria dessa ponte, hoje está realizando um sonho, todos que estão trabalhando são anjos na minha vida”, destacou Leonora Cunha.

A Prefeitura de Brasileia está com duas equipes trabalhando na área rural garantindo trafegabilidade e qualidade de vida de forma direta há mais de 50 famílias que residem nos ramais da Cantina, Campo Verde, Castanheira, ramal do Zé Careca e do Catarino.