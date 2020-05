A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou nesta quinta-feira, 28, durante live em rede social pessoal e institucional, que 100% da Rede Municipal de Saúde (Unidades básicas e de referência) estará voltada para o atendimento às pessoas com sintomas leves, com suspeita de coronavírus.

Considerando este período de intensificação da transmissão do novo coronavírus (aumento do número de pessoas infectadas), Socorro Neri determinou a mobilização de toda a rede de saúde do município, em parceria com o Estado, para o enfrentamento à Covid-19.

A prefeita iniciou a live falando do Portal da Transparência, agradecendo a parcerias com: os Conselhos Regionais de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia, da Universidade Federal do Acre, Ministério Público do Estado, entre outras entidades que integram o Comitê de Enfrentamento a Covid-19, com os quais, por videoconferência se reuniu na tarde desta quinta, 28.

“Estamos redefinindo novo fluxo de atendimento para tratamento de sintomáticos leves de Covid-19, reorganizando, de modo a ampliar a assistência em saúde no momento adequado, que vai se concretizar com a entrada das Unidades Básicas de Saúde, teleconsulta e telemonitoramento. Isso já a partir da próxima segunda-feira”, disse.

A chefe do executivo municipal anunciou que o Decreto que instituiu o sistema de rodízio de veículos, em Rio Branco, não será prorrogado. Portanto, o rodízio encerra dia 31 de maio. Ela destacou ainda a importância da população continuar obedecendo as demais regras, especialmente, o isolamento social e reforçou que as demais medidas serão prorrogadas até 15 junho.

Jesuíta Arruda, secretária de Saúde do município, que também participou da live, destacou o esforço da gestão para melhorar a oferta de serviço. “Você pode contribuir ficando em sua residência. Com esse encontro de forças venceremos essa doença”, completou.

Também participou da live o médico Osvaldo de Souza Leal, coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. O comitê instituído pela Prefeitura tem a responsabilidade de cuidar de todos os assuntos relacionados ao novo coronavírus, incluindo a ação dos profissionais de saúde, locais e forma de atendimento.

“A partir do dia 1 de junho todos os trabalhadores da saúde do município estarão envolvidos na atividade de controle do coronavírus. Esse é um momento de mobilizar todos. Estado e Município, em mais um esforço conjunto para a ampliação da oferta dos serviços destinados aos sintomáticos leves da Covid-19”, frisou.