O Projeto de Proteção aos Grupos de Risco, uma iniciativa de acadêmicos da Universidade Federal do Acre (Ufac), produz máscaras de tecidos para unidades de saúde para que sejam distribuídas aos usuários de baixa renda do Sistema Único de Saúde (SUS), que procuram atendimento.

Com a pandemia, algumas questões como as desigualdades sociais ficaram evidenciadas, sendo necessário que todos lancem um olhar sensível e humano para o outro. Dessa maneira, na última quarta-feira, 28, os alunos estiveram na Policlínica do Tucumã e fizeram a doação de 100 máscaras de tecido.

As máscaras serão destinadas à população que precisar dos serviços da unidade, e que não tiverem condições para comprar esse material. O objetivo é garantir que mais pessoas se protejam do novo coronavírus.

“Eles tiveram esse cuidado, fazem parte desse processo junto com os professores de medicina da Ufac”, disse o gerente da Policlínica, João Paulo Silva.

Atendimentos

A Policlínica do Tucumã está funcionando com 50% dos ambulatórios nas áreas de ginecologia, pediatria e medicina de família. O serviço de raio-x também já está funcionando, assim como a farmácia.

Para qualquer dúvida, a população pode ligar para o número (68) 3229-5982, que é o número oficial para informações.