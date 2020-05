Assessoria – O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e o 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) do Exército Brasileiro têm realizado uma importante parceria de atividades durante o período de combate à pandemia de Covid-19.

Como o Batalhão possui um voo mensal para abastecer a unidade do Exército em Santa Rosa do Purus, um município de difícil acesso, o Depasa tem aproveitado para poder enviar os produtos químicos de tratamento de água para a região. Em troca, o Departamento tem realizado a desinfecção das instalações 4º BIS em Rio Branco, o que contribui com o combate à proliferação do coronavírus.

“Estamos fazendo a desinfecção de todo o quartel, pátio, estacionamento, por entender que com um ajudando o outro é que vamos construindo soluções. É uma parceria que já está em prática e estamos conseguindo mandar produtos químicos para o tratamento de água pelo voo da Força Aérea Brasileira por conta de todo esse arranjo entre o governo do Estado e o Exército”, conta o presidente do Depasa, Sebastião Fonseca.

O major Bruno Augusto Zago, subcomandante do 4º BIS, destaca a importância do cumprimento do distanciamento social e medidas de higienização nestes tempos de pandemia, confirmando casos da doença entre os militares e que todos os cuidados têm sido adotados para não haver um aumento entre os profissionais.

“Estamos fazendo um trabalho desde que começou a pandemia, com o distanciamento entre os militares, revezamentos e o uso de máscara, mas o trabalho de desinfecção é muito importante, pois temos muito contato com superfícies e objetos. É um bom apoio do governo do Estado e esperamos que toda a população faça sua parte nos cuidados pessoais”, relata o major.