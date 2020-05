A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil (Semsab) visitou um grupo de pessoas no bairro Bela Vista, possíveis suspeitas de covid-19. A equipe monitora vizinhos e cada pessoa que teve contato com o indígena, caso confirmado positivo, que faleceu ontem no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.

A equipe realiza, diariamente, o acompanhamento no município, são mais de 75 pessoas monitoradas, pacientes que não realizaram o teste, mas que estão em isolamento domiciliar. A secretária Selma Saucedo explica que além dos casos confirmados, também existe a preocupação com os casos notificados que já passa dos noventa, são pacientes com a exigência de coletas para exames.

“A ambulância faz o transporte, além dos casos confirmados, de possíveis casos que monitoramos, para que a pessoa não transite na cidade. Estamos trabalhando bastante para combater a proliferação do vírus, mas precisamos da colaboração e consciência das pessoas para que obedeçam o isolamento domiciliar”, explica.

A secretária ainda esclarece, que o movimento das ambulâncias e da equipe de saúde na cidade são constantes e não é motivo para desespero, pois os profissionais precisam estar atentos a qualquer caso que surgir.

As medidas de prevenção e combate ao vírus continuam sendo necessárias, isolamento social, higienização ao sair e voltar para casa, uso de máscaras e no caso de sintomas procurar a Unidade de Saúde Gildo Ferreira da Silva, referência para covid-19.