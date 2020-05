Após os disparos, o criminoso fugiu do local. Populares ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência.

Uma ambulância do Samu chegou a fazer os primeiros procedimentos médicos em Barroso, mas ele teve uma parada cardíaca e morreu antes de chegar ao pronto-socorro da capital.

Os policiais militares isolaram o local do crime e colheram as informações com populares. Ainda foram feitas buscas na região, mas ninguém foi preso.