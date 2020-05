O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), continua recebendo os novos ônibus adquiridos com os recursos do Fundo Nacional de Educação Básica (Fundeb). Os 26 veículos que chegaram esta semana tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Eles estão estacionados no pátio da Escola de Música, no Conjunto Tucumã.

No início do mês chegaram 19 ônibus, outros 20 com acessibilidade já estão em Rio Branco e os outros 6 devem chegar ao estado ainda nesta sexta-feira, 29. Agora, já são 45 veículos à disposição da SEE, dos 110 que foram adquiridos pelo governo do Estado. “Ainda chegarão outros 65 veículos para completar a renovação da nossa frota”, explica Renato Magalhães, do Departamento de Transportes da SEE.

Com a nova frota, a Educação praticamente dobra a capacidade de atendimento aos alunos da zona rural dos 22 municípios do estado, uma vez que, atualmente, a disponibilidade é de 120 veículos. “Com os novos ônibus poderemos aumentar o número de rotas”, destacou Magalhães.

Cabe destacar que da frota atual de 120 ônibus, o Departamento de Transportes da SEE recuperou 97 carros no mês de janeiro, veículos que já foram enviados aos núcleos nos diversos municípios. “É bom lembrar que a SEE adquiriu, no ano passado, 20 novos veículos”, explicou.

Além de reforçar a frota no interior, os novos ônibus também irão substituir alguns veículos que são alugados pelo governo do Estado, gerando economia aos cofres públicos. “Vamos reforçar a nossa frota, ampliar a capacidade de atendimento dos nossos alunos e também fazer a substituição dos que estão hoje alugados para a SEE”, explica o secretário Mauro Sérgio Cruz.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Departamento de Transportes da SEE realizou uma limpeza geral e uma desinfecção dos veículos que chegaram no início do mês, procedimento que será repetido também com os 26 que chegaram esta semana. “Esta desinfecção será realizada em todos os veículos antes de enviarmos aos municípios”, destacou Magalhães.