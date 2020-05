Assessoria – O Acre registrou a marca de 2.163 altas médicas de pessoas que venceram à Covid-19. O expressivo número foi comemorado pelo governador do Estado, Gladson Cameli. Em novo pronunciamento divulgado na internet, o gestor demonstrou sua alegria e fez questão de celebrar a dádiva da vida.

“Hoje, ultrapassamos o número de duas mil altas médicas. E isso é muito mais que um número. São duas mil vidas! Duas mil vitórias, dois mil abraços, duas mil famílias que passaram pela angústia do coronavírus mas conseguiram viver o alívio da recuperação. Duas mil vezes tivemos a certeza de que a vida vale a pena. Duas mil vezes mostramos que é possível vencer o coronavírus”, afirmou.

Gladson também lamentou a morte de 122 pessoas vítimas da doença e deixou sua solidariedade as famílias enlutadas. O governador Cameli aproveitou a oportunidade e pediu para a população reforçar os cuidados básicos de higiene e respeitar o isolamento social.

“Infelizmente, algumas famílias não tiveram a mesma sorte. E é por elas e pela sua família que eu peço duas mil ou quantas vezes forem necessárias: mantenha o distanciamento social, use máscaras, lave demoradamente as mãos com água e sabão várias vezes ao dia e descontamine roupas, sacolas, bolsas e objetos sempre que voltar da rua”, pontuou.

Por fim, Gladson Cameli lembrou do gigantesco esforço adotado pelo Governo do Estado do Acre desde a confirmação dos primeiros casos de coronavírus. Como a ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI); estruturação da rede pública hospitalar; entrega da primeira etapa do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into); construção dos Hospitais de Campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; aquisição de equipamentos, insumos e medicamentos; e contratação de mais profissionais de Saúde. Porém, o governador explicou que todo este investimento não terá sentido na luta contra o contra à Covid-19 sem a colaboração da sociedade.