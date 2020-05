O 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre, que atendeu a ocorrência, informou que um criminoso entrou no local e mandou todos deitarem no chão. Em seguida, deu três disparos de arma de fogo contra o açougueiro, sendo que dois atingiram a vítima na nuca e nas costas.

No momento do assassinato, ainda segundo a Polícia Militar, tinham dois clientes no açougue, além do proprietário e dos funcionários do local.