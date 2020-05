A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou na quarta-feira, 27, as obras de abertura e pavimentação da Rua Amazonas, no bairro Cruzeirão. As obras incluem serviços de abertura, terraplanagem, esgoto e pavimentação.

O vereador João Keleu acompanhou o pontapé inicial das obras e agradeceu o esforço do prefeito Ilderlei Cordeiro.

“Só temos que agradecer o prefeito da cidade que tem feito um grande trabalho. Essa rua é um pedido nosso, da Câmara de Vereadores. Só temos a agradecer a prefeitura e toda a sua equipe. Essa rua será um grande benefício para a comunidade”.

Moradora da rua há muitos anos, Cleine Amorim, comemora o início das obras e fala da conquista para a comunidade.

“Aqui era muito ruim, quando chovia não conseguíamos nem andar. Graças a Deus estão fazendo algo que preste, já fizemos até abaixo assinado para arrumarem essa rua. Essa é uma luta nossa de muito tempo”, disse.