O prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que tem trabalhado muito junto de sua equipe para inibir o contágio do coronavírus na cidade, gravou um vídeo onde anunciou que testou positivo para a Covid-19. Um teste rápido atestou a contaminação do gestor.

No vídeo que foi postado em sua página do facebook, Ilderlei abordou outros assuntos como a perda de um amigo e sobre a situação do hospital do Juruá. Por fim Cordeiro destacou a importância das pessoas respeitarem o isolamento social.

“Como prefeito, tive que continuar atuando na linha de frente dos trabalhos e enfrentamento ao Covid-19. Infelizmente, fui infectado. Mas, se você pode ficar em casa e resguardar a sua saúde, peço que fique”, endossou Ilderlei.

Veja o Vídeo: