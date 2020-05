O cantor acreano Gabriel Lacerda promove no próximo domingo, 31, a partir das 14h, show pela internet (Live), com o objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias da Cidade do Povo.

A iniciativa visa colaborar com o projeto social que tem a frente o padre Massimo Lombardi, coordenador da área missionária da Cidade do Povo, que ajuda cerca de 150 famílias carentes do bairro. O projeto sobrevive de doações.

Padre Massimo explica que cerca de 80 famílias são mais necessitadas, essas são cadastradas e assistidas de perto pelo Centro Comunitário, as demais também recebem ajuda do projeto por se tratar de pessoas com alto grau de vulnerabilidade.

“Começamos em março, logo no início da pandemia, a fazer o que chamamos de mercado pegue e não pague. Inicialmente fizemos aquisição de alimentos, álcool em gel e água sanitária com recursos do Centro Comunitário, agora estamos sobrevivendo com as doações”, disse o padre Massimo.

Ele disse ainda que há semana em que não conseguem ajudar as famílias porque não dispõem de produtos. “São famílias muito carentes, que realmente precisam da nossa solidariedade, toda ajuda é bem vinda”, finalizou.

Gabriel Lacerda conta que resolveu usar sua arte, juntamente com amigos músicos, sensibilizado com essa tragédia humanitária e de saúde pública causada pela pandemia do coronavírus.

“Nesse momento tão difícil, em que tanta gente está sofrendo, famílias perdendo seus entes queridos, sem poder trabalhar e passando necessidade, resolvemos ajudar através da nossa arte, pessoas que estão precisando mais, por isso estamos fazendo essa Live beneficente”, disse o cantor.

O cantor enfatizou que buscou conhecer alguns projetos sociais desenvolvidos na cidade, e que se sensibilizou com o trabalho realizado pelo padre Mássimo com famílias carentes na Cidade do Povo.

Gabriel Lacerda tem 20 anos, é cantor, compositor e toca violão, se apresenta em casas noturnas e faz shows particulares desde os 16 anos, sua especialidade é o sertanejo e música popular brasileira.

Doações

O show será transmitido pelo canal Gabriel Lacerda no Youtube, a partir das 14h de domingo, 31. Quem quiser ajudar, basta fazer contato pelo telefone (68) 99292-2688, com Samanta Fernandes.